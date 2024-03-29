Названы регионы России, где проведут тестирование сетей 5G

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ ) определила зоны 5G для тестирования методов динамического управления спектром радиочастот на российских базовых станциях. Об этом говорится в решении комиссии, опубликованном в Telegram-канале Минцифры РФ.

Пилотный проект пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях.