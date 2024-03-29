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ГКРЧ определила регионы, где пройдет тестирование сетей 5G для управления радиочастотами

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ ) определила зоны 5G для тестирования методов динамического управления спектром радиочастот на российских базовых станциях. Об этом говорится в решении комиссии, опубликованном в Telegram-канале Минцифры РФ.

Названы регионы России, где проведут тестирование сетей 5G
© ТАСС

Пилотный проект пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях.

"Совместное предприятие "Новые цифровые решения" планирует опробовать технические меры совместимости сетей 5G с существующими средствами. Для этого уже определены зоны тестирования, использоваться на них будут российские базовые станции", - сказано в сообщении.
Наука и техника
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