Названы регионы России, где проведут тестирование сетей 5G

ГКРЧ определила регионы, где пройдет тестирование сетей 5G для управления радиочастотами
Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ ) определила зоны 5G для тестирования методов динамического управления спектром радиочастот на российских базовых станциях. Об этом говорится в решении комиссии, опубликованном в Telegram-канале Минцифры РФ.
Пилотный проект пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях.
"Совместное предприятие "Новые цифровые решения" планирует опробовать технические меры совместимости сетей 5G с существующими средствами. Для этого уже определены зоны тестирования, использоваться на них будут российские базовые станции", - сказано в сообщении.