Стало известно, кого могут заблокировать в WhatsApp в апреле

Разработчики мессенджера WhatsApp обновили условия предоставления услуг, с которыми следует согласиться до 11 апреля. В противном случае аккаунт пользователя будет заблокирован, говорится в поддержке на сайте компании.

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Новые правила касаются жителей Европейского региона в связи с «Законом о цифровых рынках» (DMA). В мессенджере были обновлены разделы с описанием работы рекомендаций и принципов использования WhatsApp и другие разделы.

Кроме того, с 11 апреля WhatsApp меняет требования к минимальному возрасту для пользователей мессенджера, который изменится с 16 до 13 лет.

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Новые требования вступают в силу для старых пользователей WhatsApp с 11 апреля, а для зарегистрировавшихся 16 февраля и позднее — в день создания профиля в мессенджере.

Все эти изменения касаются исключительно пользователей из стран Европейского союза — на территории Российской Федерации действуют прежние требования, в том числе к минимальному возрасту пользователя. Поэтому блокировать россиян в WhatsApp из-за новых правил не будут.