Комета Понса-Брукса пролетит на минимальном расстоянии от Земли

Периодическая комета 12P/Понса-Брукса, яркие вспышки которой объясняют присутствием на ее поверхности криовулканов, вновь приблизилась к Земле спустя 71 год, сообщил ТАСС руководитель центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Российского географического общества Александр Иванов.

© Steve Elliott/CC BY-SA 2.0/Wikimedia Commons

"Комета 12P/Понса-Брукса в этом году на минимальном расстоянии от Земли пройдет 21 апреля, но это не означает, что в этот период она будет максимально яркой для наблюдения, так как именно в этот момент она сближается с Солнцем. Самым удачным временем наблюдения за кометой является период последних чисел марта, начала апреля", - сказал Иванов.

Говоря о причинах происхождения ярких вспышек кометы, ученый назвал несколько предположений, которые были сделаны астрофизиками. Одними из были британские астрономы.

"Ник Джеймс из Британской астрономической ассоциации сообщал, что криовулканы на комете 12P/Понса-Брукса извергались полдюжины раз в 2023 году", - добавил он.

Иванов отметил, что Кубанский госуниверситет (КубГУ) наблюдает комету с июля 2023 года.

"В этом году мы зафиксировали более трех ярких вспышек кометы. Обсерватория КубГУ провела анализ вспышек яркости кометы и обнаружила их прямую зависимость со вспышками на Солнце. Похоже, что последние вспышки кометы 12P/Pons-Brooks укладываются в гипотезу воздействия солнечных вспышек на поверхность кометных ядер, описанные в работах советского ученого Леонида Шульмана. И каждая мощная вспышка на Солнце инициирует сброс поверхностного слоя, что и наблюдается как увеличение яркости кометы на несколько звездных величин", - прокомментировал ученый.

Жители России смогут увидеть комету во всех регионах, но лучше всего астрономическое явление можно будет увидеть в районах с отсутствием городской засветки - горы, сельская местность, побережье моря. Комету можно увидеть не только с помощью больших телескопов. Желающие смогут воспользоваться биноклем, небольшим телескопом, либо взглянуть на небо невооруженным глазом в направлении северо-западной части горизонта.

О комете

Комета 12P/Понса-Брукса относится к периодическим кометам. Первым ее открыл француз Жан Луи Понс в июле 1812 году, в следующем появлении комета была обнаружена британским астрофизиком Робертом Бруксом спустя 71 год в 1883 году.