Huawei готовит к выходу четыре смартфона P70 стоимостью от 60 тыс. рублей

Флагманская линейка смартфонов Huawei P70 будет представлена в Китае 2 апреля. Об этом сообщает портал GSMArena со ссылкой на просочившийся в сеть постер.

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Как пишут инсайдеры, в ходе презентации будут представлены четыре смартфона: Huawei P70, P70 Pro, P70 Pro+ и P70 Art. Однако журналисты пока не могут подтвердить эту информацию, поэтому они не ручаются за ее достоверность.

Ожидается, что все смартфоны серии будут оснащены фирменным 7-нанометровым чипом Huawei Kirin 9000S. Смартфонам также приписывают OLED-дисплеи на 6,58 и 6,76 дюйма в зависимости от модели, 50-мегапиксельные камеры OV50H или IMX989 и фронтальные датчики с разрешением 13 Мп.

Новинки получат аккумуляторы емкостью 5000, 5100 и 5200 мАч, а также проводную зарядку мощностью 88 Вт и беспроводную — на 50 или 80 Вт в зависимости от модели. Стоимость смартфонов составит минимум 5 тыс. юаней (около 63,5 тыс. руб.) за Huawei P70 и будет доходить до 10 тыс. юаней (около 127 тыс. руб.) за Huawei P70 Art. Появятся ли новинки в России, пока не сообщается.