Ученые обнаружили экстремальное соотношение магния у пресолярных зерен

Исследователи проанализировали химический состав частиц межзвездного вещества, найденного в древнем метеорите. Оказалось, что эти пресолярные зерна содержат экстремально высокое соотношение изотопов магния — 3025‰. Ученые могут объяснить его только образованием из недавно открытого объекта — сверхновой, горящей водородом. Открытие позволяет получить представление о событиях, происходящих за пределами Солнечной системы. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal.

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Австралийские и американские ученые проанализировали химический состав метеорита ALH 77307. В основном эти тела состоят из материала, образовавшегося в Солнечной системе, а также могут содержать частицы, которые происходят от звезд, родившихся задолго до Солнца. Их называют предсолнечными, или пресолярными зернами — микроскопическими частицами межзвездного вещества, содержащегося в межзвездном газе. Эти зерна были найдены и в ALH 77307.

Исследователи решили установить химический состав пресолярных частиц в атомном масштабе. С помощью атомно-зондовой томографии они выяснили, что зерна имеют уникальные соотношения изотопов магния, отличные от всего, что есть в Солнечной системе.

«Результаты буквально зашкаливали. Наиболее экстремальное соотношение изотопов магния, полученное в ходе предыдущих исследований пресолярных зерен, составляло около 1200‰. Зерно в нашем исследовании имеет значение 3025‰ — самое высокое из когда-либо обнаруженных», — рассказала Николь Невилл, ведущий автор исследования из Лунного и планетарного института, США.

Авторы могут объяснить это высокое значение только образованием из недавно открытого объекта — сверхновой, горящей водородом. Возможно, пресолярные частицы принадлежали этим звездам или конденсировались в среде, обедненной тяжелыми элементами.