Telegram разрешит отключать встроенную рекламу в крупных каналах

Датамайнеры обнаружили в последней бета-версии Telegram возможность отключать рекламу в каналах и другие новые функции. О грядущих нововведениях в мессенджере рассказал автор канала «Женя, который Коржик».

Так, владельцы Telegram-каналов при достижении 20-го уровня и выше смогут отключать встроенную в мессенджер рекламу на своем канале. Это отключит отображение промоблока у всех подписчиков. Также для владельцев каналов введут монетизацию. Они смогут получать 50% выручки, а выплаты будут совершаться в криптовалюте TON. Работать эта функция будет не во всех регионах.

Пользователи мессенджера смогут указывать в профиле дату своего рождения и указывать личный канал.

Пользователям, которые завели бизнес-аккаунты, станут доступны интеграция ботов, а также «интро» для чатов — сообщение, которое будут видеть клиенты перед написанием бизнесу.

Среди других функций, которые пока были лишь замечены в коде мессенджера, значатся меню управления стикерами, более глубокая настройка приватности, с помощью которой добавить пользователя в контакты или пригласить его в чат смогут лишь премиум-пользователи, биометрика для ботов и создание ссылок с UTM-меткой на попадание в чат для отслеживания трафика.

Когда эти функции появятся в стабильных сборках Telegram на Android, iOS и ПК, не сообщается.