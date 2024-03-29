Белорусская космонавтка рассказала об адаптации в условиях невесомости

В напряженной программе рабочих будней на МКС, где уже несколько дней трудится и экипаж 21-й экспедиции во главе с Героем России Олегом Савицким, есть время и для регулярного диалога с Землей.

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А сегодня, 29 марта, сообщает БЕЛТА, специалисты факультета радиофизики БГУ установят в 17.50 прямой сигнал связи с МКС в момент ее пролета над Беларусью. Молодые люди пообщаются с космонавтами и поприветствуют свою соотечественницу Марину Василевскую, которая впервые вошла в дружную команду орбитальных исследователей.

Кстати, накануне в эфире телеканала "Беларусь 1" был показан сюжет сеанса связи с детьми в Центре управления полетами в подмосковном Королеве, во время которого тридцать мальчишек и девчонок в течение получаса засыпали Олега Новицкого и Марину Василевскую своими вопросами.

Их интересовало, в частности, верят ли космонавты в приметы перед полетом, есть ли на МКС свой огород, что едят и как отдыхают космонавты. В диалоге Земли и космоса на этот раз участвовали призеры конкурса детского рисунка "Славные страницы истории братских народов Беларуси и России - Мы вместе". Лучшие рисунки дети принесли с собой и показали их через видеосвязь.

Марина, отвечая на заинтересованные вопросы, призналась юным друзьям, что в космосе много нового и неожиданного, а главное - "все совсем по-другому" и "привыкнуть к невесомости еще немного сложновато". Потому что "координация движения бывает неустойчивая на поворотах, особенно если разогнаться и лететь через модуль", уточнила она.

А в принципе, добавила Марина, "делаем все: эксперименты, фотографирование Земли". Кстати, именно первому белорусскому космонавту поручено проведение серии научных исследований, которые предусматривают семь целевых работ, включая пять научных и два образовательных проекта.

Обозреватели уточняют, что ученые Академии наук РБ разработали специальные комбинации микроорганизмов, подобрали молочные основы и определили оптимальную питательную среду, в которой эти бактерии могут развиваться в условиях космоса. А космонавту поручено выполнить задание по культивированию и хранению образцов бифидобактерий и даже изготовить кисломолочные продукты с комплексом пробиотиков.

Как ранее уже сообщал "Союз", Олег Новицкий и Марина Василевская пробудут на Международной космической станции двенадцать суток, после чего вернутся с орбиты на корабле "Союз МС-24" вместе с американкой Лорел Эшли О`Хара.