В библиотеке Гарварда уберут обложку из человеческой кожи с книги XIX века

Библиотека Гарварда решила снять переплет из человеческой кожи с книги XIX века «Судьба душ» (Des Destinées de L'Ame) Арсена Уссе. Как сообщает пресс-служба университета на официальном сайте, решение принято из-за «этически опасного характера происхождения» обложки.

Университет принес извинения за нарушения «этических стандартов» при обращении с книгой, а также неуместный «сенсационный» и «юмористический» тон в публикациях о «Судьбе душ». Руководство библиотеки подчеркнуло, что их действия поставили под угрозу «достоинство человека, чьи останки были использованы для переплета». После изъятия обложки сотрудники библиотеки рассмотрят варианты «окончательного уважительного обращения» с ней.

Напомним, что в 2014 году Гарвард подтвердил, что переплет книги выполнен из человеческой кожи. Это подтвердило исследование, проведенное с применением новых технологий. По информации вуза, кожу взяли у умершей пациентки французской психиатрической клиники. О том, что для обложки использовались останки, говорилось в записке первого владельца книги, обнаруженной при ней.