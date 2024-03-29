Ученые развеяли миф о передачи вирусов от животных людям

Чаще всего люди заражают животных, передавая им вирусы, нежели сами «подхватывают» возбудителей болезней от домашних и диких зверей. К такому выводу пришли исследователи из Института генетики Университетского колледжа Лондона, передает журнал Nature Ecology & Evolution.

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Исследование основывается на анализе всех доступных вирусных геномных последовательностей для восстановления путей передачи вирусов между разными видами позвоночных.

Специалисты проанализировали порядка 12 млн вирусных геномов из публичных баз данных и изучили эволюционную переходы вирусов в 32 семействах. Им удалось обнаружить большое количество случаев, когда человек заражает животное, что вдвое больше числа случаев передачи от животных к человеку.

Среди животных, пораженных в результате антропоноза, - кошки и собаки, свиньи, лошади, крупный рогатый скот и некоторые птицы.

По словам основного автора исследования, аспиранта Седрика Тана из UCL, заражение животных человеческими вирусами несет риски сохранения видов, а также вызывает проблемы с продовольственной безопасностью.

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