Honor запустила таинственный обратный отсчет на официальном сайте

Похоже, Honor готовит нам какое-то неожиданное объявление. На официальном сайте появился обратный отсчет с фразой «Hi, honor» и комментарием «Чем меньше слов, тем грандиознее событие».
Обратный отсчет завершается в воскресенье, 31 марта, в полночь. Именно в этот момент мы узнаем, что такого интересного приготовил производитель.
Honor не оставила намёков относительно того, чего ждать. Учитывая, что дата не совпадает с 1 апреля, это явно не первоапрельская шутка. Что бы это ни было, компания решила придать анонсу особую интригу.
Отметим, что загадочный тизер оставляет широкое поле для размышлений. Это может быть анонс нового устройства, неожиданное мероприятие или какое-то интересное обновление для существующих моделей.
Остается только немного подождать, чтобы Honor приоткрыла завесу тайны.