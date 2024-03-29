Honor запустила таинственный обратный отсчет на официальном сайте

Похоже, Honor готовит нам какое-то неожиданное объявление. На официальном сайте появился обратный отсчет с фразой «Hi, honor» и комментарием «Чем меньше слов, тем грандиознее событие».

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Обратный отсчет завершается в воскресенье, 31 марта, в полночь. Именно в этот момент мы узнаем, что такого интересного приготовил производитель.

Honor не оставила намёков относительно того, чего ждать. Учитывая, что дата не совпадает с 1 апреля, это явно не первоапрельская шутка. Что бы это ни было, компания решила придать анонсу особую интригу.

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Отметим, что загадочный тизер оставляет широкое поле для размышлений. Это может быть анонс нового устройства, неожиданное мероприятие или какое-то интересное обновление для существующих моделей.

Остается только немного подождать, чтобы Honor приоткрыла завесу тайны.