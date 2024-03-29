Ракету со спутником «Ресурс-П» №4 установили на стартовый стол

Ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Ресурс-П» №4 установили на стартовый стол комплекса №31 космодрома Байконур. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», передает ТАСС.

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«Сегодня ракета космического назначения "Союз-2.1б" с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 была транспортирована на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур. После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос" продолжили ее подготовку к пуску», — говорится в сообщении.

Старт ракеты с «Ресурсом-П» намечен на 12:36 по московскому времени 31 марта. Аппарат предназначен для дистанционного зондирования Земли, а также регионального и локального мониторинга ее поверхности. Получаемые «Ресурсом-П» данные используют для исследования природных ресурсов, контроля загрязнения окружающей среды, мониторинга водоохранных и заповедных районов.

Аппарат серии «Ресурс-П» отличается сверхвысоким пространственным разрешением. Спутник оснащен RPC-полиномом, который повышает точность и скорость процесса обработки данных, и способен выполнять стереоскопическую съемку для создания трехмерных моделей.

В январе в «Роскосмосе» сообщили, что запуск российского космического аппарата ДЗЗ «Ресурс-ПМ» с улучшенными характеристиками ожидается в 2025 году.