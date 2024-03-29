Гейтс усомнился в способности ИИ выполнять легкие задачи в будущем

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что в будущем искусственный интеллект потерпит неудачу в выполнении легких задач, хотя сейчас он и способен на то, что для человека сложно. Об этом он заявил в разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который принял его в своей резиденции в Нью-Дели.

По словам Гейтса, мир в настоящее время наблюдает начальный этап развития технологий искусственного интеллекта.

"Это первые дни развития ИИ. Он будет делать то, что вы считаете трудным, а затем потерпит неудачу в том, что вы считаете легким", - сказал он.

Гейтс признал, что использование ИИ может быть связано с некоторыми проблемами, хотя эти технологии и дают преимущества.

"Кажется, что ИИ - это огромные возможности, но с ним связано несколько проблем", - подчеркнул он.

Гейтс на встрече с индийским премьером также высоко оценил цифровое развитие южноазиатской республики.