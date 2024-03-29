«Яндекс» натренировала нейросети на защиту пользователей от мошенников

Компания «Яндекс» добавила в «Яндекс Браузер» нейросети, которые в режиме реального времени проверяют безопасность сайтов и помогают защитить пользователей от интернет-мошенников, пытающихся украсть данные через фишинговые сайты. Мгновенная проверка сайтов помогает отследить мошеннические ресурсы, даже если их создали только что и на них еще никто не заходил. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Яндекс».

Встроенные в браузер нейросети проверяют сайт и, если он похож на фишинговый, запускают дополнительный анализ. Алгоритмы сверяют сотни факторов: например, когда был создан ресурс, как часто его посещают, сколько времени на нем проводят и не только. Если сайт действительно опасен, «Яндекс Браузер» предупреждает пользователей, что на него лучше не заходить.

«Ежедневно «Яндекс Браузер» фиксирует 1,5 млн попыток посещений фишинговых ресурсов. В 90% случаев это переходы с мобильного телефона – в том числе из мессенджеров, писем и приложений», – сообщили в компании.

Кроме того, в «Яндекс» добавили, что нейросети также защищают пользователей от новых видов фишинга, которые появляются постоянно. В последнее время получили распространение сайты, которые имитируют пропавшие из сторов приложения банков и платформы для работы с криптобиржами.