Московские археологи обнаружили пять фарфоровых игрушек XVII-XIX веков

Фонд Музея Москвы пополнится коллекцией фарфоровых игрушек, которые принадлежали юным жителям столицы XVII-XIX веков. Об этом в пятницу, 29 марта, сообщил руководитель городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

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По его словам, пять фрагментов таких игрушек были найдены в ходе строительных работ в 4-м Крутицком переулке. Помимо фарфоровых предметов, археологи обнаружили еще порядка 300 артефактов.

— На уцелевших элементах заметны потертости и сколы. Это говорит о том, что два века назад предметы не стояли на полках в качестве украшения, а юные москвичи с ними часто играли, — рассказал глава департамента.

Самыми интересными находками из фарфора оказались голова куколки с румянцем на щеках, статуэтка девушки с мандолиной и два пупса-голыша. Все они были отреставрированы, передает слова Емельянова официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, столичные археологи обнаружили на Усачевой улице в районе Хамовники почти 400 предметов, которые относятся к XVIII–XIX векам. В результате раскопок, проводившихся в 2022–2023 годах, были найдены детские игрушки, предметы быта, посуда, украшения, монеты и многие другие артефакты.