В Техасе начали расследование в отношении поставщика фюзеляжей для Boeing

Генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон начал расследование в отношении компании Spirit AeroSystems Holdings из-за возникших проблем с деталями самолетов, которые она поставляла компании Boeing.

В рамках расследования компании предписано предоставить документы, имеющие отношение к производственным дефектам ее продукции. Генеральная прокуратура уполномочена провести расследование и изучить соответствующие документы.

В письме генпрокуратуры подчеркивается, что Spirit AeroSystems Holdings производит фюзеляжи для самолетов Boeing 737.

"В некоторых моделях есть очевидные производственные дефекты, которые привели к многочисленным опасным инцидентам, некоторые из которых произошли в воздухе", - отмечается в документе.

После январского ЧП с Boeing 737 MAX Федеральное авиационное управление (ФАУ) распорядилось временно приостановить эксплуатацию лайнеров данного типа и провести их проверки. Они продолжались шесть недель и затронули как Boeing, так и компанию Spirit AeroSystems, которая производит фюзеляж для самолета. В марте газета The New York Times сообщила, что Boeing не смогла пройти 33 из 89 проверок ФАУ.

Boeing 737 - семейство узкофюзеляжных ближне-среднемагистральных пассажирских и транспортных самолетов. Самолет производится корпорацией с 1967 года. Boeing 737 стал самым массовым пассажирским самолетом за всю историю гражданского авиастроения, 13 марта 2018 года был поставлен десятитысячный самолет.