В Японии отказались от запуска линии поездов на магнитной подушке в 286 км

Руководство японской железнодорожной корпорации JR Tokai отказалось от своего плана в 2027 году запустить самую протяженную в мире линию поездов на магнитной подушке (маглев) между Токио и городом Нагоя. Об этом, как сообщает информационное агентство Kyodo, говорится в докладе, который позже будет официально представлен министерству государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма.

В документе отмечается, в частности, что корпорация пока не может установить новые сроки запуска этой трассы, однако приложит все силы к ее скорейшему завершению. Трудности со строительством линии связаны с позицией властей префектуры Сидзуока, которые не дают разрешения на сооружение горного туннеля длиной 8,9 км на своей территории. Это полностью блокирует прокладку трассы. Сопротивление властей этого региона связано с их опасениями по поводу того, что крупномасштабная стройка будет проходить у истоков реки, водные ресурсы которой играют ключевую роль в местном сельском хозяйстве.

После строительства участка в 286 км между Токио и Нагоей магистраль к 2037 году ранее планировалось продлить до Осаки. Тогда длина трассы составила бы 438 км. На этот проект самая прибыльная в Японии железнодорожная компания JR Tokai выделила 9 трлн иен (около $60 млрд).

Японский экспресс на магнитной подушке успешно прошел испытания на экспериментальной трассе в префектуре Яманаси. Он развивал там скорость до 603 км/ч и был признан самым быстрым поездом в мире. В настоящее время самая протяженная в мире трасса поездов на магнитной подушке действует в Шанхае, ее длина - 30,5 км.