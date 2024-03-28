HP запретила россиянам обновлять драйвера

Американская компания Hewlett-Packard (HP) окончательно прекратила свою деятельность в России, отключив свой сайт и прекратив клиентскую поддержку. На это обратил внимание Telegram-канал Mash.

Журналисты заметили, что с 28 марта служба поддержки и сервисы, позволявшие обновить драйвера и устранить неполадки на устройствах HP, прекратили свою работу. Компания приостановила поставки своей продукции в марте 2022 года в связи с санкциями, а впоследствии объявила о сворачивании бизнеса в России и Беларуси.

«Для нас больше неразумно продолжать деятельность в России и Беларуси, и мы продолжаем планомерно сворачивать наш оставшийся бизнес в этих странах», — говорилось тогда в сообщении компании.

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Тем не менее, как пишет Mash, последние поставки для заказчиков в Российской Федерации были в феврале. Параллельно с этим компания проводила ликвидацию российского юрлица ООО «ЭйчПи Инк». Российское подразделение было официально зарегистрировано в 2015 году. Компания занималась поддержкой, гарантией и продажей продукции под брендом HP. К концу 2022 года убыток компании составил 1,7 млрд руб.