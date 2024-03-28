Квантовые компьютеры смогут работать при более высоких температурах

Ученые долгие десятилетия борются с необходимостью крайне низких температур для работы квантовых компьютеров. Недавние исследования показали, что определенный тип кубитов — спины отдельных электронов — могут функционировать при температурах около 1K, что значительно выше предыдущих показателей.

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Это открытие может сделать эксплуатацию квантовых компьютеров более простой и доступной, сокращая операционные расходы и энергопотребление. Новые технологические возможности открывают перспективы в области разработки лекарств и других индустриальных применений. Однако повышение температуры также создает новые проблемы с коррекцией ошибок и управлением системой.

Хотя путь к массовому распространению квантовых компьютеров будет сложным, последние успехи открывают надежды на их широкое использование в научном сообществе, промышленности и коммерческих центрах обработки данных.