Apple в мае представит новые iPad Pro и iPad Air

Компания увеличила объёмы производства моделей планшетов.

По информации агентства, ранее презентация гаджетов планировалась на конец марта или начало апреля, однако компания работала над завершением программного обеспечения.

Сообщается, что iPad Pro будут оснащены новым чипом М3, новым дисплеем OLED и будут работать с обновлёнными версиями клавиатуры Magic Keyboard и стилуса Apple Pencil. iPad Air получит новый процессор, также будет возможность приобрести модель с экраном в 12,9 дюйма.