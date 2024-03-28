Дуров отреагировал на призыв Пескова внимательнее следить за Telegram

С 1 апреля пользователи Telegram из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения в мессенджере. Так на призыв пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова внимательнее работать с платформой у себя на канале отреагировал ее создатель Павел Дуров.

Ранее Песков указал на необходимость более тщательного контроля за Telegram, поскольку данная площадка стала использоваться террористами для обмена информацией.

Комментируя его слова, Дуров указал, что четыре дня назад мессенджер получил жалобы от русскоязычных пользователей на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. Сразу после этого Telegram принял ряд технических и организационных мер, чтобы предотвратить эту активность.

«В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов», — написал Дуров.

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Также, по его словам, с 1 апреля все пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Кроме того в Telegram внедрены решения на основе искусственного интеллекта для «еще более эффективной фильтрации подобного спама», поскольку он «не место для спам-рассылок и призывов к насилию», заключил Дуров.