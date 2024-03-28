Apple ускорила беспроводную зарядку старых iPhone

Хотя компания Apple официально не объявила об этом, iOS 17.4, похоже, разблокировала поддержку стандарта беспроводной зарядки Qi2 в iPhone 12. Об этом сообщает издание Macworld, опираясь на собственные данные, полученные после серии тестов, проведенных редакцией и читателями ресурса.

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Qi2 – это новое поколение беспроводной зарядки Qi с повышенной эффективностью и функциями магнитного выравнивания, вдохновленными технологией Apple MagSafe. Тогда как максимальная мощной Qi равна 7,5 Вт, в Qi2 она в два раза выше.

Тесты Macworld и читателей издания показали, что iPhone 12 Pro Max заряжается до 50% за 64 минуты с зарядкой Qi2. При использовании стандартного MagSafe с оригинальным стандартом Qi требуется 70 минут, чтобы зарядить батарею наполовину.

Также журналистам удалось выяснить, что производитель аксессуаров Belkin включил iPhone 12 список моделей, поддерживающих стандарт Qi2. Об этом говорит то, что зарядки этого бренда стали активировать индикатор Qi2 при подключении iPhone 12.