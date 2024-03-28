Telegram удалил более 256 тыс. запрещенных материалов по требованиям РКН

Telegram удалил более 256 000 запрещенных материалов по требованиям РКН
Администрация популярного мессенджера Telegram регулярно удаляет запрещенные на территории Российской Федерации материалы по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на РКН.
В российском ведомстве заявили, что с 2021 года Telegram удалил более 256 тыс. противоправных материалов. Также в Роскомнадзоре сообщили, что администрация мессенджера оперативно блокирует Telegram-каналы террористической направленности.
«Мы ускорили выявление и проверку Telegram-каналов. В частности, фиксируем создание каналов, якобы анонсирующих новые теракты. Такие каналы создаются для запугивания населения. За последние двое суток был ограничен доступ к 11 подобным каналам», – цитирует ТАСС сообщение регулятора.
Незадолго до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал основателя Telegram Павла Дурова внимательнее следить за мессенджером, так как он «все больше становится инструментом в руках террористов». Песков также добавил, что, несмотря на это, блокировать Telegram в России пока никто не собирается.
Telegram – один из самых популярных мессенджеров в мире, созданный российским программистом и предпринимателем Павлом Дуровым в 2013 году. Ежемесячно сервисом пользуются более 900 человек.