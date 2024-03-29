Apple отложила выпуск складного iPhone

Компания Apple отложила выпуск своего первого складного iPhone с 2026 года на 2027-й из-за технических проблем. Предполагается, что дату выхода могут и вовсе сдвинуть на неопределенный период, сообщает портал MacRumors со ссылкой на Alpha Biz.

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Согласно источнику, руководство Apple перенесло выпуск складного iPhone с четвертого квартала 2026 года на первый квартал 2027 года из-за проблем со складными дисплеями, которые не соответствуют стандартам компании.

Отмечается, что Apple все еще находится на ранних стадиях разработки складного iPhone. Причем компания тестирует сразу два прототипа. По слухам, первый складной iPhone будет оснащен двумя экранами: внешним на 6 дюймов и 8-дюймовым складным. Такое устройство, как ожидается, может заменить iPad mini.

Однако, несмотря на участившиеся слухи о складном iPhone, аналитики не исключают, что Apple может заморозить разработку устройства на неопределенный срок. Якобы в Apple считают, что существующие технологии не могут удовлетворить требования компании.

В прошлом месяце в сети обсуждали, что Apple приостановила разработку складного iPhone после того, как тестируемые дисплеи не прошли стандарты.