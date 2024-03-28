В Великобритании обнаружили руины загадочной римской виллы

Археологи обнаружили остатки загадочной римской виллы в Оксфордшире на месте строительства нового жилого комплекса. Об этом сообщает Daily Mail.

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Эксперты установили, что участок Бруксайд Медоуз расположен на исторической территории, заселенной еще с бронзового века — период, продолжающийся примерно с 3300 года до нашей эры по 1200 года до нашей эры.

«Когда-то оно было богато украшено расписной штукатуркой и мозаикой, типичной для римского стиля. Предполагается, что это была прямоугольная вилла, территория которой была разделена на основную центральную часть и два боковых прохода, наподобие некоторых церквей», — говорится в тексте.

Археологи считают, что это место являлось важным «центром деятельности, начиная с бронзового века и заканчивая поздним римским периодом». На месте раскопок были найдены сотни монет, украшения, остатки посуды, дымоходной плитки, пряжка ремня с лошадиной головой, а также свинцовые таблички с заклинаниями — в Древнем Риме последние были атрибутами агрессивной магии.

Сейчас на руинах все еще продолжаются раскопки, но со временем там построят жилые дома.