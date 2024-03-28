Канадские ученые создали самую быструю камеру в мире

Команда профессора Цзиньян Ляна из Национального научно-исследовательского института Университета Квебека в Канаде создала сверхбыструю камеру, способную делать снимки со скоростью до 156,3 триллионов кадров в секунду. Статья об этом появилась на Nature Communications.

© INRS

Камера получила название SCARF, что расшифровывается как «фемтофотография в реальном времени с кодированной апертурой». Она может снимать со скоростью 156,3 триллиона кадров в секунду. В частности, с помощью SCARF получится снять сверхбыстрое размагничивание металлического сплава, механику ударных волн в живых клетках или материи. Она пригодится в физике, биологии, химии, материаловедении и разработке эффективных фармацевтических препаратов.

Камера работает по принципу разделения световых волн — сенсор собирает информацию обо всех волнах. Затем она проходит через систему фокусирования, диафрагмирования и кодирования и попадает в матрицу CCD. На заключительном этапе компьютер собирает информацию воедино и показывает готовый результат.