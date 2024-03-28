«Джеймс Уэбб» нашел потенциально обитаемую планету-океан неподалеку от Земли

Одна из двух суперземель в системе LHS 1140 может оказаться потенциально обитаемой планетой-океаном. Как сообщает Astrobiology, уточнить классификацию небесного тела удалось благодаря снимкам космического телескопа «Джеймс Уэбб», который изучил состав атмосферы экзопланеты LHS 1140b.

Изучение планеты состоялось в июле 2023 года во время двух событий транзита объекта по своей звезде. Ранее ученые предполагали, что это каменистый мир массой свыше 6 земных. Новые наблюдения позволили уточнить оценки до 5,6 массы Земли и радиуса в 1,73 от земного. Инсоляция составляет примерно 0,42 от земной, а усредненная температура у поверхности может составлять 226 К. Результаты исследования новых снимков также показали, что планета, с большой долей вероятности, покрыта водой.

LHS 1140b вращается вокруг красного карлика массой 0,18 солнечных масс. Объект достаточно близко расположен к звезде, однако слабое излучение не перегревает поверхность. В случае с планетами-океанами это крайне важно, поскольку повышенная инсоляция создает парниковый эффект и делает их непригодными для жизни.

Таким образом, если на LHS 1140b есть глобальный океан, то температура воды на его поверхности выше точки замерзания, что означает потенциальную пригодность для зарождения жизни. При этом судя по оценкам размера и плотности экзопланеты, вместо 10% воды на ее поверхности может присутствовать плотная газовая атмосфера, хоть вероятность этого невелика.