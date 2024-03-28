«Футуристическому» самолету с необычным крылом разрешили первый полет

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США выдало компании JetZero разрешение на первый полет ее «футуристического» самолета Pathfinder. Как пишет Interesting Engineering, уменьшенный самолет-демонстратор со «смешанным крылом» официально получил сертификат летной годности.

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Испытательные полеты Pathfinder сделают «радикальное преобразование авиаперевозок на шаг ближе», подчеркивает издание. Pathfinder имеет размах крыла в семь метров, что составляет 12,5 процента от размера всего самолета.

Смешанная конструкция крыла - отход от стандартного формата реактивного лайнера. Конструкция «плавно объединяет фюзеляж и крылья самолета в одну непрерывную аэродинамическую форму». Этот подход приводит к созданию самолета, напоминающего «летающее крыло».

Основное потенциальное преимущество такого самолета - значительное повышение топливной эффективности. Без разделения крыльев и фюзеляжа подъемную силу создает почти вся поверхность самолета. JetZero утверждает, что конструкция со «смешанным крылом» позволяет Pathfinder потреблять на 50 процентов меньше топлива, чем традиционные самолеты.

Резкое улучшение топливной эффективности позволило бы авиакомпаниям ощутимо снизить эксплуатационные расходы. Это открывает возможности для новых трансконтинентальных полетов на большую дальность.

Кроме того, новая конструкция соответствует растущей «экологической сознательности» авиационной отрасли. Интеграция «смешанного крыла» с аккумуляторными электрическими, водородными или аммиачными системами может стать шагом к авиаперевозкам с низким уровнем выбросов, отмечает Interesting Engineering. А просторная планировка самолета обеспечивает больше места как для пассажиров, так и для груза.

JetZero активно сотрудничает с ВВС США, NASA и FAA, чтобы полноразмерная версия самолета была построена к 2030 году.