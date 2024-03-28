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Поезд на водородном топливе совершил рекордный рейс

Поезд на водородном топливе FLIRT H2, состоящий из двух пассажирских вагонов с силовым агрегатом посередине, смог проехать без остановок 2803 км за 46 часов. Он был сконструирован компанией из Швейцарии Stadler, передает 3Dnews.ru.

Поезд на водородном топливе совершил рекордный рейс
© globallookpress.com

Так, поезд побил новый мировой рекорд Гиннеса (GWR).

Такие показатели были достигнуты с использованием управляемого инженерами компании двухвагонного пассажирского состава с водородным двигателем на специальном испытательном полигоне в штате Колорадо, США, говорится в публикации.

«Водород преобразуется в электричество при помощи топливных элементов. Система использует промежуточный аккумулятор, который позволяет рекуперировать энергию при торможении поезда, тем самым повышая общий КПД», - говорится в статье.

Ранее сообщалось, что начало пассажирских перевозок на водородных поездах на Сахалине перенесли на 2025 год. Ранее планировалось запустить их в 2023 году.

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