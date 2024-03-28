Поезд на водородном топливе совершил рекордный рейс

Поезд на водородном топливе FLIRT H2, состоящий из двух пассажирских вагонов с силовым агрегатом посередине, смог проехать без остановок 2803 км за 46 часов. Он был сконструирован компанией из Швейцарии Stadler, передает 3Dnews.ru.

Так, поезд побил новый мировой рекорд Гиннеса (GWR).

Такие показатели были достигнуты с использованием управляемого инженерами компании двухвагонного пассажирского состава с водородным двигателем на специальном испытательном полигоне в штате Колорадо, США, говорится в публикации.

«Водород преобразуется в электричество при помощи топливных элементов. Система использует промежуточный аккумулятор, который позволяет рекуперировать энергию при торможении поезда, тем самым повышая общий КПД», - говорится в статье.

Ранее сообщалось, что начало пассажирских перевозок на водородных поездах на Сахалине перенесли на 2025 год. Ранее планировалось запустить их в 2023 году.