Почему ноутбук не включается: причины и способы решения проблемы

Многие попадали в ситуацию, когда не включается ноутбук.

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Для таких сбоев, которые мы рассмотрим далее, характерны следующие "симптомы":

Ноутбук работает, но показывает только черный экран;

Ноутбук не включается, но при этом индикатор питания мигает; Ноутбук не включается при нажатии на кнопку; Ноутбук выключился и не включается; Ноутбук включается и сразу выключается.

Механические повреждения

Как диагностировать

Механические повреждения - одна из самых распространенных причин сбоев в работе ноутбука. К примеру, пролитая на клавиатуру жидкость может навредить планкам оперативной памяти, расположенным под крышкой на днище устройства, а случайное падение устройства может привести, в частности, к поломке материнской платы и выходу из строя жесткого диска, особенно чувствительного к ударам.

Что делать

Некоторые механические поломки ноутбука устранить самостоятельно может даже человек, не имеющий соответствующего опыта. Главное, как объяснил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов - следовать пяти основным правилам:

Купить набор для вскрытия корпусов техники, который можно найти на любом маркетплейсе за 250-350 рублей. "Иначе уже на этапе вскрытия крышки владелец поцарапает пальцы, сломает ноготь и банковскую карточку, а ноутбук покроется "шрамами" от попыток поддеть крышку ножом после сломанных пластиковых подручных средств", - сказал эксперт.

Найти в интернете видео с разборкой ноутбука. Искать нужный ролик лучше по таком запросу: "модель ноутбука + disassembly";

Отсоединить шлейф аккумулятора от материнской платы перед заменой комплектующих. "Сгоревшие от случайного замыкания контактов или статического напряжения материнские платы ноутбуков - это не "городские легенды", а печальный факт и будни сервисных центров", - отметил Харитонов.

В случае, если к запчасти протянут шлейф от материнской платы, то заменить его."Разные ноутбуки скомпонованы по-разному, но это правило справедливо для многих моделей. Таким образом можно заменить разъем питания ноутбука, разъем для проводных наушников 3.5 мм, USB- и LAN-разъемы в некоторых моделях", - уточнил эксперт.

Делать фото/видео процесса разборки и сортировать винты по отдельности. В противном случае есть риск забыть, какие винты предназначены для той или иной запчасти.

При этом не каждый ноутбук может быть ремонтопригодным в домашних условиях. Так, часть компонентов сверхкомпактных неигровых флагманских ноутбуков в металлическом, углепластиковом, магниевом корпусе - например, Lenovo ThinkPad X1 Carbon и HP Spectre x360 - удерживаются клеем, а потому при извлечении комплектующих можно легко что-либо сломать.

То же самое касается дешевых устройств до 30 тысяч рублей, работающих на процессорах Intel N/Celeron/Pentium и AMD Athlon. В них используется почти "планшетная" компоновка, из-за чего самостоятельная замена дисплейной матрицы или крышки целиком может сломать хлипкие клипсы.

Самыми ремонтопригодными ноутбуками, по мнению Харитонова, являются модели для работы стоимостью от 30 до 70 тысяч рублей и игровые ноутбуки младших модификаций от 60 до 100 тысяч рублей.

"В таких устройствах удобно и без особых навыков в домашних условиях можно заменить сломанную клавиатуру или аккумулятор, а также SSD, Wi-Fi-модуль и в некоторых случаях оперативную память", - сказал эксперт.

В остальных же случаях лучше всего обратиться к специалисту по ремонту техники - он проведет диагностику и отремонтирует устройство.

Проблема с аккумулятором

Как диагностировать

По мнению экспертов, аккумулятор, как правило, устаревает быстрее других комплектующих. Часто случается так, что ноутбук выключается сразу же после отключения его от зарядки, а попытки включить его без кабеля не дают результата.

Еще два варианта - это неисправный контроллер заряда батареи на материнской плате устройства или цепи его питания и вышедший из строя мультиконтроллер на материнской плате.

Что делать

В случае, если компьютер выключается сразу после вынимания кабеля и больше не "хочет" включаться, то следует проверить остаточную емкость:

Нажимаем Win+R и в открывшемся окне пишем "cmd"; Откроется командная строка. В ней после "user>" пишем "powercfg /batteryreport" и нажимаем Enter; После этого система покажет, в какой папке находится информация о состоянии батареи; Открываем этот файл в формате HTML и в разделе "Установленные аккумуляторы" находим "Проектную емкость" и "Полную зарядную емкость". Сравниваем эти показатели: если второй окажется более чем на 50% меньше первого, то это означает, что аккумулятор сильно износился, и его следует поменять.

Перегрев процессора

Как диагностировать

Также ноутбук не сможет стабильно работать в том случае, если температура какого-либо элемента - например, центрального процессора - превысила ту, которую разработчики посчитали безопасной. Причинами того, что случился перегрев, в том числе, являются сильный шум устройства, синий "экран смерти" BSoD, медленная работа, автоматические перезагрузки и выключения. Это может привести к множеству проблем: в частности, к выходу из строя CPU и GPU, потере данных и снижению срока службы самой батареи.

При этом причины здесь могут быть как аппаратные (пыль в системе охлаждения или недостаточная вентиляция), так и программные (установка ресурсоемких игр, неэффективные настройки потребления энергии процессора или даже вирусы).

Что делать

Пользователи могут самостоятельно определить, перегревается ли процессор ноутбука, с помощью специальных программ. Рассмотрим этот вариант на примере HWMonitor:

После запуска программы открывается окно, в котором нужно найти свой процессор: например, AMD Athlon Gold 3150U; Находим вкладку "Temperatures"; В столбце "Value" отображается текущая, в "Min" - минимальная, а в "Max" - максимальная температура процессора за тот промежуток времени, который была открыта программа; Затем сравниваем со спецификацией ноутбука - посмотреть сведения можно на сайте производителя. Так, максимальная температура указанного процессора составляет 95 °C. Следовательно, его работа не превышает рекомендованных показателей.

Как предотвратить

Для того, чтобы не столкнуться с проблемами, необходимо проводить профилактику:

Удалять неиспользуемые игры и приложения, поскольку они запускаются при старте системы и занимают место на диске, что ведет к снижению производительности устройства; Протирать от пыли и грязи отверстия для забора свежего воздуха, которые, как правило, расположены в нижней части ноутбука. В случае, если это не помогло, отправить гаджет в сервисный центр; При работе с устройством использовать специальную подставку; Периодически менять термопасту; Не использовать ноутбук на мягкой поверхности - диване или ковре.

Сбой в работе жесткого диска

Как диагностировать

Проблемы в работе ноутбука могут быть вызваны и выходом из строя жесткого диска. Повлиять на это могут внешние факторы: к примеру, воздействие воды, резкий удар и загрязнения. Также возможны аппаратные сбои, повреждения встроенного программного обеспечения (ПО) или проблемы с питанием.

При этом большинство жестких дисков выходят из строя спустя 10 лет, однако пользователи могут столкнуться с первыми проблемами через три-четыре года после покупки ноутбука. Повлиять на это, помимо неправильной эксплуатации, могут такие факторы, как заводские дефекты, сильная нагрузка на жесткий диск посредствам заполнения лишним ПО и количество циклов перезаписи.

В результате нарушения работы этой комплектующей пользователь может потерять доступ к сохраненным данным.

Что делать

Проверить, есть ли проблемы с жестким диском можно, например, с помощью бесплатной программы Victoria, которая ищет ошибки в устройстве для хранения данных.

Скачиваем программу с официального сайта и запускаем ее. В разделе справа находим диск, который будет диагностировать, нажимаем на него; Затем кликаем на "S.M.A.R.T" в верхней панели; Далее смотрим на "Статус" в нижней части окна: если там написано "Good", то никаких проблем с жестким диском нет, а если "Bad", то состояние накопителя плохое; Затем обращаемся к столбцу "Health" и смотрим состояние каждого из атрибутов: зеленый цвет означает, что атрибут работает хорошо, желтый - оптимальное состояние атрибута работает без серьезных проблем, красный - состояние атрибута критическое из-за серьезных неполадок.

Конфликтующие драйвера

Как диагностировать

Еще одна причина сбоя работы ноутбука - это программные конфликты. Они, как правило, случаются после установки драйверов устройств: например, когда пользователь устанавливает новое оборудование - компьютерную мышь или CD-привод. Базы драйверов могут повредиться из-за несовместимости русскоязычной и англоязычной версий Windows.

Что делать

Для того, чтобы удалить конфликтующие драйвера, нужно следовать такому алгоритму: