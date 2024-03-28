Названы особенности чипа Samsung Exynos 1480

Не так давно компания Samsung представила смартфон Galaxy A55 на базе новейшего процессора Exynos 1480. Во время презентации подробности о чипсете раскрыты не были, теперь же корейский производитель предоставил полную информацию о новой SoC.

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Особенности

Exynos 1480 изготовлен с использованием 4-нм техпроцесса Samsung Foundry (4LPP+), что является улучшением по сравнению с прошлогодним 5-нм чипом Exynos 1380. Процессор включает в себя четыре производительных ядра ARM Cortex-A78 с тактовой частотой 2,75 ГГц и четыре энергоэффективных ядра ARM Cortex-A55 с тактовой частотой 2 ГГц. Как утверждает компания, новый чип Exynos на 22% более энергоэффективен, чем его предшественник.

Кроме того, имеется графический процессор Xclipse 530, основанный на архитектуре AMD RDNA 2. По словам Samsung, это повышает производительность графики на 53% по сравнению с предыдущим поколением. За работу AI отвечает фирменный нейромодуль (NPU) AI Engine, который обеспечивает в 4 раза более высокую производительность по сравнению со своим предшественником, установленном в Exynos 1380.

Exynos 1480 поддерживает дисплеи с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, ОЗУ LPDDR4X/LPDDR5 и ПЗУ UFS 3.1. SoC поддерживает камеры с одним сенсором на 200 Мп (64 Мп при 30 кадрах в секунду, 32 Мп + 32 Мп при 30 кадрах в секунду).

Exynos 1480 также имеет встроенный модем 5G с совместимостью с сетями mmWave и частотой ниже 6 ГГц. Максимальная теоретическая скорость загрузки может достигать 5,1 ГБит/с – это в 2 раза выше, чем у Exynos 1380. Другие возможности подключения Exynos 1480 включают GNSS (BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС и GPS), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC и порт USB Type-C.

Сроки выхода

Первым смартфоном на базе Exynos 1480 стал Samsung Galaxy A55, вышедший пару недель назад.