К 2029 году землянам придется вычесть одну секунду из времени

Геофизики предупредили, что землянам придется вычесть секунду из своего времени к 2029 году. Как пишет The Independent, это могло потребоваться еще раньше, но из-за глобального потепления скорость вращения Земли уменьшилась быстрее, чем это происходило прежде.

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Вычитание «високосной секунды» произойдет впервые в истории, подчеркивает The Independent.

«Это беспрецедентная ситуация и большое событие», - рассказал ведущий автор исследования Дункан Агню, геофизик из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Он подчеркнул, что речь не идет об огромном изменении во вращении Земли.

«Это еще один признак того, что мы живем в очень необычное время», - сказал Агню.

Таяние льда на обоих полюсах Земли противодействует резкому увеличению скорости планеты и, вероятно, задержит потерю секунды примерно на три года, считает ученый.

Земле требуется около 24 часов на вращение вокруг Солнца, но ключевое слово здесь - «около». На протяжении тысячелетий Земля в целом замедлялась, причем скорость этого процесса время от времени менялась.

Бывший директор отдела времени Военно-морской обсерватории США Дэннис Маккарти объяснил, что замедление в основном связано с эффектом приливов, вызванных притяжением Луны. Это не имело значения до тех пор, пока более 55 лет назад атомные часы не были приняты в качестве официального стандарта времени.

Это установило две версии времени - астрономическую и атомную - и они не совпадали. Астрономическое время каждый день отставало от атомного на 2,5 миллисекунды. Это означало, что полночь на Земле наступает на долю секунды позже, чем показывают атомные часы, объяснил Агню.

Каждые несколько лет эти ежедневные доли секунд складывались в целые секунды. С 1972 года хронометристы решили добавлять «високосную секунду» в июне или декабре, чтобы «догнать» время. В период с 1972-го по 2016 год по мере замедления Земли было добавлено 27 високосных секунд.

По подсчетам Агню, без эффекта таяния льда «отрицательная високосная секунда» потребовалась бы Земле уже в 2026 году.

Всемирное координированное время (UTC) необходимо регулировать, поскольку распределенные вычисления (способ решения трудоемких вычислительных задач на нескольких компьютерах) и процессы на финансовых рынках требуют точной временной шкалы. По словам экспертов, в 2012 году некоторые компьютерные системы неправильно обработали дополнительную секунду, что вызвало проблемы для Linux, Qantas Airlines и других компаний.