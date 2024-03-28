Microsoft добавила в Windows новое приложение без ведома пользователей

Пользователи Windows 11 обнаружили на компьютерах новое приложение Copilot, которое было установлено без их ведома. Об этом сообщает немецкое издание DeskModder.

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По словам журналистов, проблема имеет массовый характер, так как о ней начали сообщать многие пользователи актуальной версии Windows. Новую программу Copilot можно обнаружить в разделе «Установленные приложения» в настройках.

Copilot — виртуальный помощник на основе искусственного интеллекта (ИИ) от Microsoft. Сервис был представлен в конце 2023 года, однако официальное приложение для Windows еще не вышло. Специалисты объяснили, что установленная тайно программа не является полноценным приложением, а лишь оболочкой, так как ее размер составляет 0 байт.

Журналисты DeskModder обратили внимание, что Copilot обнаружили даже те пользователи, которые отключили функцию автоматической загрузки обновлений. Неизвестно, каким образом Microsoft могла доставить программу на ПК и когда выпустит полноценную программу.

В середине марта корпорация Microsoft предложила владельцам ПК на базе Windows 11 бесплатно воспользоваться мощной моделью ИИ GPT-4 Turbo. На основе этой модели от OpenAI также базируется платный инструмент Copilot Pro.