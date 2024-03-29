Создан робот, отвечающий улыбкой на улыбку

Американские инженеры из Колумбийского университета в Нью-Йорке разработали человекообразного робота по имени «Эмо», способного оценивать настроение человека по его мимике и менять выражение лица. Исследование опубликовано в научном журнале Science Robotics (SciRobo).

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Разработка робота, реагирующего на невербальные сигналы, предполагает две проблемы. Первая — создание выразительного, но универсального лица, которое предполагает использование сложного оборудования и механизмов. Второе — научить машину, какое выражение лица следует отображать своевременно, чтобы оно выглядело естественным и искренним.

«Эмо» обладает 26 исполнительными механизмами, которые позволяют показывать широкий спектр выражений. Камеры высокого разрешения в зрачках андроида дают ему возможность установить зрительный контакт с живым собеседником. За мимические выражения отвечает гибкая «кожа» из силикона.

Робота обучили на видеозаписях с выражениями человеческих лиц. В результате робот сумел предугадывать улыбку человека и улыбаться в ответ, хотя в машинном исполнении мимика получилась несколько неестественной и пугающей.