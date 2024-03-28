Европа показала строящиеся модули американской окололунной станции Gateway

Директор по исследованиям человека и роботов Европейского космического агентства (ЕКА) Дэниел Нойеншвандер опубликовал в LinkedIn (заблокирована на территории РФ) фотографии строящихся модулей International Habitat (I-Hab) и Habitation and Logistics Outpost (HALO) американской окололунной станции Gateway. На снимки обратило внимание издание European Spaceflight.

© ESA/Daniel Neuenschwander

Два европейских модуля перспективной орбитальной станции, создающейся под руководством США западными странами, строятся на заводе компании Thales Alenia в итальянском городе Турин.

«Фотографии являются свидетельством того, как именно ЕКА и европейская промышленность участвуют в [лунной] программе Artemis», — заметил руководитель.

Директор напомнил, что герметичная часть I-Hab объемом десять кубических метров предназначена для проживания астронавтов, посещающих Gateway, и будет включать несколько стыковочных портов, необходимых для соединения с космическими кораблями и другими модулями станции.

Ранее издание сообщило, что ЕКА, Германский аэрокосмический центр и правительство Баварии подписали соглашение о намерении создать Центр управления лунными миссиями.