В ведомствах США появятся директора по вопросам ИИ

Белый дом поручил всем федеральным ведомствам Соединенных Штатов назначить директоров, которые будут специализироваться на вопросах искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис, ее слова передает РИА Новости.

«Мы поручили всем федеральным ведомствам назначить директоров по ИИ с опытом и полномочиями по надзору за всеми соответствующими технологиями, выпущенными ведомством», — сообщила Харрис.

По мнению вице-президента, эта мера приведет к более ответственному использованию искусственного интеллекта.

Харрис также сообщила о новых обязанностях ведомств в связи с поручением Белого дома. Им необходимо будет доказывать отсутствие угрозы для граждан при внедрении технологий, а также способствовать прозрачности использования ИИ. Ведомства также будут сообщать об использовании искусственного интеллекта в ежегодных отчетах.

Ранее стало известно, что в Госдепартаменте США предложили создать коалицию по борьбе с дезинформацией, созданной при помощи искусственного интеллекта.