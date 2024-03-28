В ведомствах США появятся директора по вопросам ИИ
Белый дом поручил всем федеральным ведомствам Соединенных Штатов назначить директоров, которые будут специализироваться на вопросах искусственного интеллекта (ИИ).
Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис, ее слова передает РИА Новости.
«Мы поручили всем федеральным ведомствам назначить директоров по ИИ с опытом и полномочиями по надзору за всеми соответствующими технологиями, выпущенными ведомством», — сообщила Харрис.
По мнению вице-президента, эта мера приведет к более ответственному использованию искусственного интеллекта.
Харрис также сообщила о новых обязанностях ведомств в связи с поручением Белого дома. Им необходимо будет доказывать отсутствие угрозы для граждан при внедрении технологий, а также способствовать прозрачности использования ИИ. Ведомства также будут сообщать об использовании искусственного интеллекта в ежегодных отчетах.
Ранее стало известно, что в Госдепартаменте США предложили создать коалицию по борьбе с дезинформацией, созданной при помощи искусственного интеллекта.