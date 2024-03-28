Samsung представила смартфон среднего класса Galaxy M55

Компания Samsung представила в Бразилии новый смартфон среднего класса – Galaxy M55 5G. По своему дизайну аппарат очень похож на Galaxy A55, однако его характеристики сильно отличаются.

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Особенности

Samsung Galaxy M55 5G заключён в корпус из поликарбоната и оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ (1080×2400 пикселей) и частотой обновления 120 Гц.

Дактилоскопический сканер интегрирован в экран. Максимальная яркость достигает до 1000 нит. За производительность гаджета отвечает 4-нм процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 в тандеме с GPU Adreno 644, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Поддерживаются microSD-карты до 1 ТБ.

На задней панели устройства имеется тройная основная камера:

главный датчик на 50 Мп (f/1,8) с поддержкой OIS;

сверхширокоугольный объектив на 8 Мп (f/2,2);

макро-объектив на 2 Мп (f/2,4).

Разрешение селфи-камеры составляет 50 Мп (f/2,2).

Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Зарядное устройство в комплект поставки не входит. Есть поддержка 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C, и NFC. Устройство оснащено двумя динамиками и имеет степень защиты IP67. В качестве ОС используется Android 14 с One UI 6.

Производитель обещает 4 поколения обновлений Android и 5 лет обновлений безопасности. Также смартфон имеет Samsung Knox Vault, уникальное аппаратное решение для обеспечения безопасности и защиты от несанкционированного доступа. Толщина смартфона составляет 7,8 мм, вес – 180 грамм.

Сроки выхода, цвета, цена

Продажи Samsung Galaxy M55 5G стартуют в ближайшее время. Смартфон доступен в двух цветовых вариантах: светло-зеленом и темно-синем. Стоимость гаджета в Бразилии составляет 2699 реалов ($540).