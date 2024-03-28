В РФ готовятся расширить возможности блокировки противоправного контента

Генпрокуратура, Минцифры и Роскомнадзор (РКН) прорабатывают законопроект, который расширяет технические возможности по блокировке противоправного контента.

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Об этом сообщила вице-спикер Совфеда Инна Святенко, передает ТАСС.

«Как только в Госдуму поступит законопроект, мы будем эту работу здесь сопровождать», — сказала сенатор.

По мнению Святенко, необходимо на законодательном уровне предусмотреть требование к деятельности лиц, осуществляющих производство и распространение общественно значимого контента.

Она считает, что блокировка важна, но необходимо «пойти дальше и понять, кто же его производит, кто занимается непосредственно распространением». Сенатор добавила, что распространители противоправного контента должны нести ответственность за качество и достоверность размещаемой информации.

До этого сообщалось, что Роскомнадзор с 1 марта 2024 года направил 34 уведомления сайтам с требованием удалить контент, который рекламирует VPN-сервисы.