«Яндекс» представил YandexGPT 3

"Яндекс" представил третье поколение своих языковых моделей YandexGPT 3, говорится в сообщении интернет-компании. Предыдущая версия была представлена чуть более полугода назад.

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YaGPT 3 есть в двух версиях - YandexGPT 3 Pro, которая вошла в линейку первой и уже доступна через Yandex Cloud (ее можно встроить в продукты бизнеса), и YandexGPT 3. Новое поколение моделей "Яндекс" обещает в ближайшее время встроить в свои сервисы - и дать доступ к этому ИИ для широкой аудитории.

Третье поколение отвечает на запросы лучше, чем второе, в 67% случаев. Качество ответов улучшилось на 10 процентных пунктов. Нейросеть научилась лучше понимать, какими должны быть ответы на одинаковые, но по-разному сформулированные запросы, пояснили в компании.

Количество фактических ошибок сократилось с 16,4% до 13,5% по сравнению с YandexGPT 2, доля неподтвержденной информации - с 6,4% до 5%.