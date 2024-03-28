Vivo представила в России смартфон с корпусом-хамелеоном

Компания Vivo представила в России новый смартфон V30 из средней ценовой категории, одной из главных особенностей которого является задняя панель из фотохромного стекла. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе бренда.

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Vivo V30 выполнен в классическом форм-факторе. От большинства смартфонов новинка отличается экраном со скруглениями по бокам, а также использованием фотохромного стекла в качестве задней панели. Стекло меняет свой цвет в зависимости от интенсивности света.

Устройство оборудовано 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800 на 1260 пикселей, частотой 120 Гц и защитным покрытием. В верхней части имеется «о»-образное отверстие для 50-мегапиксельной фронтальной камеры.

За производительность новинки отвечают процессор Snapdragon 7 Gen 3, а также 12 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти может быть 256 или 512 ГБ.

Смартфон оборудован двойной задней камерой. Основной объектив имеет сенсор с разрешением 50 МП, с таким же разрешением и второй модуль – сверхширокоугольный. Имеется круговая подсветка Aura для создания лучших портретных снимков.

Аккумулятор Vivo V30 на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью до 80 Вт.

Смартфон уже доступен для покупки в России по цене от 47 тыс. руб.