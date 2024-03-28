Найдены редкие артефакты в древних захоронениях между Доном и Кубанью

Специалисты института археологии РАН во время обследования трассы строительства нефтепровода обнаружили редкие находки в захоронениях в междуречье Дона и Кубани, в их числе фрагменты посуды VI века до н.э. и бронзовые ножи, сообщает пресс-служба института.

Раскопки проводились на площади почти 7 га. На них были задействованы четыре полевых отряда Института археологии РАН и два отряда местных археологических организаций: "Наследие Кубани" и "Кубаньархеология".

"Масштабные исследования, проведенные на поселениях и курганах эпох энеолита, бронзы, раннего железного века и средневековья, позволили получить новые данные, характеризующие культуру человеческих сообществ, обитавших в степной зоне между Доном и Кубанью, начиная с V тысячелетия до н.э.", - говорится в сообщении.

Собрана большая коллекция находок, среди которых - керамика, монеты, бытовые предметы и оружие. Полученные данные позволят составить общее представление о времени заселения и последовательности смены археологических культур этого региона.

Наиболее древние находки связаны с ямной или северокавказской археологическими культурами, представители которых расселились в степной и лесостепной зоне Восточной Европы в начале III тысячелетия до н. э. Это были культуры скотоводов-кочевников, оставивших в степях множество курганов, которые служили не только могильниками, но и своеобразными знаками, обозначавшими границы племенных или родовых территорий.

Редкая монета

К числу древнейших относятся находки расколотого каменного сверленого топора и двух бронзовых ножей, один из которых типологически относится к ямной или северокавказской культуре. Второй нож датируется второй половиной - концом II тысячелетия до н. э. В это время на берегу Кубани уже был поселок, существование которого подтверждают найденные фрагменты керамических сосудов позднего периода бронзового века.

Также найдены фрагменты привозной греческой посуды с расписными орнаментами, которая позволила установить точные датировки бытования поселения: период с VI по IV век до н. э. К числу редких находок относится кизикин - электровая монета, отчеканенная в Кизике, греческом городе на южном берегу Мраморного моря.

Об экспедиции

Северо-Кавказская экспедиция института археологии РАН ведет раскопки в зоне строительства нефтепровода с сентября 2023 года по заказу строительной организации АО "Черномортранснефть". Первоначальный проект предполагал, что трасса в пределах Краснодарского края затронет 67 археологических объектов, среди которых - древние поселения, курганные группы и бескурганные могильники. В результате дополнительного экспертного обследования, проведенного сотрудниками института археологии, в проектную документацию были внесены изменения, и на некоторых участках трассу проложили в обход археологических памятников.

Археологические работы провели на 12 памятниках, продолжается исследование самого масштабного из поселенческих памятников - селища Марьянское-1, который находится на правом берегу Кубани, возле станицы Марьянской.