Объявлена стоимость флагманского Honor Magic6 Pro в России

Новый флагманский смартфон Honor с уникальным аккумулятором официально появится в России в апреле. Источник из ретейла в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что предзаказы Honor Magic6 Pro откроются 9 апреля, также раскрыл стоимость устройства в РФ.

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Стоимость устройства составит 130 тысяч рублей. Отличительной особенностью Magic6 Pro является наличие кремниевого аккумулятора, который, по утверждению производителя, имеет большую емкость и дольше работает при минусовых температурах, чем аналоги.

Девайс Honor получил батарею с кремний-углеродным анодом вместо традиционного графита. В феврале в компании раскрыли информацию о том, что кремниевый анод обеспечивает плотность мощности в 10 раз большую, чем графитовый.

Honor Magic6 Pro имеет 6,8-дюймовый дисплей LTPO OLED с поддержкой частоты 120 герц и пиковой яркостью 5000 нит. Девайс вышел с процессором Snapdragon 8 Gen 3, 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти. На задней панели устройства расположена тройная камера с объективами разрешением 180, 50 и 50 мегапикселей. Гаджет оснащен батареей емкостью 5600 миллиампер-часов.

В феврале стало известно, что Honor испытала аккумулятор смартфона Magic6 Pro в стратосфере. Таким образом в компании убедились, что батарея способна эффективно работать при минусовых температурах.