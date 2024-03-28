В России предложили способ предупреждения аварий на самолетах

Инспекторы Ространснадзора планируют получить доступ к базам данных российских авиакомпаний, сообщает РБК. Как рассказал источник издания, знакомый с обсуждениями, это необходимо для проверок состояния самолетов и подготовки экипажей.

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По данным РБК, предоставление доступа к базам данных Ространснадзор обсуждает с авиакомпаниями в рамках рабочей группы, цель которой - совершенствование надзора в сфере авиации.

В числе данных, доступ к которым могут получить инспекторы, - информация о соблюдении сроков техобслуживания самолетов, о соблюдении наработки ресурсов техники и компонентов, а также о прохождении экипажами различных подготовок.

Сейчас Ространснадзор проводит проверки, если речь идет о причинении тяжкого вреда здоровью (или создании угрозы здоровью/жизни), а также из-за «отклонения объекта контроля от параметров, установленных индикаторами риска».

Как отмечает РБК со ссылкой на материалы Ространснадзора, существующие сейчас инструменты проверок не позволяют анализировать факторы риска вовремя. Из-за этого ведомство стремится внедрять цифровые методы, чтобы «реагировать не только на факты свершившихся авиасобытий, но и на их предвестники».

По задумке ведомства, для проверок баз авиакомпаний необходимо будет создать специальную цифровую платформу. В нее автоматически будут поступать сообщения от перевозчиков, пилотов и операторов аэродромов.

Ранее в Росавиации отчитались о росте количества инцидентов с самолетами из-за птиц. За 2023 год было зафиксировано 1044 столкновения самолетов с птицами, 90 случаев привели к повреждениям воздушных судов и были классифицированы как авиационные инциденты.

В Росавиации подчеркивали, что на территории России произошло 77 инцидентов с птицами. В Smartavia РБК https://www.rbc.ru/business/12/02/2024/65c516e39a79470aa0a12098 заявили, что аэропорты необходимо сделать непривлекательными для птиц - в частности, ликвидировать свалки (особенно пищевых отходов), расположенные поблизости.