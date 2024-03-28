Японский лунный модуль SLIM вышел на связь после месячного молчания

Японский лунный модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) вышел на связь после почти месячного молчания. Об этом со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований сообщает ТАСС.

Отмечается, что ранее аппарат был переведен в спящий режим. Японские специалисты опасались, что из-за перепадов температуры на поверхности естественного спутника Земли связь с аппаратом установить не удастся.

25 февраля японской стороне удалось установить связь со SLIM, который проснулся после лунной ночи.

В спящий режим SLIM перешел в конце января.

19 января SLIM боковой стороной совершил мягкую посадку на поверхность Луны, из-за чего у него наблюдались проблемы с электропитанием.