Ученые обнаружили новые «инопланетные» виды глубоководных существ во время экспедиции ко дну Тихого океана. Об этом пишет IFL Science.

Команда экспертов отправилась в зону Кларион-Клиппертон в Тихом океане для разведывательных работ перед возможным началом добычи полезных ископаемых. Морским биологам в составе экспедиции удалось обнаружить несколько новых видов боконогих голотурий, или морских огурцов. В частности, они нашли так называемых морских поросят (еще этот отряд называют скотопланесами), которые ходят по дну и обладают несколькими десятками многофункциональных ножек.

В число самых «инопланетных» видов вошли прозрачный морской огурец «уникумбер» и нежно-розовый «поросенок Барби» с ножками-сосисками. На глубине четырех-пяти тысяч метров команда исследователей также заметила крысохвостую рыбу — это одно из немногих позвоночных животных, живущих на такой глубине. Хвост рыбы напоминает крысиный, отсюда и ее название.

«Можем предположить, что многие из этих видов станут новыми для науки», — отметила морской биолог Реген Дреннан.

По ее словам, о некоторых из обнаруженных существ было известно и раньше, но официально их не описывали и не изучали, поскольку у ученых не было особей-образцов.

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В регионе Кларион-Клиппертон сосредоточены огромные запасы редких металлов — кобальта, никеля и марганца, которые используют для электротранспорта и производства «зеленой энергии».

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