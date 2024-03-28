Представлен концепт смартфона с эмодзи на месте камер

Представлен концепт смартфона, блок камеры которого превращается в различные эмодзи
Дизайнеры из Yanko Design предложили оригинальную концепцию смартфона, способного «оживать» и проявлять эмоции благодаря необычной конструкции блока камер.
Их идея заключается в том, чтобы превратить круглый модуль с объективами в подобие мультяшных глаз с выражениями лица в стиле популярных эмодзи.
Сами по себе камеры смартфона изображены в виде двух небольших объективов, напоминающих глаза. К устройству прилагается специальный защитный чехол с магнитными креплениями в области основных камер.
На эти крепления можно устанавливать сменные декоративные элементы разных расцветок, трансформирующие область вокруг объективов в выразительные «личики» с традиционными смайликами — радостными, грустными, удивленными и прочими.
Таким образом, владелец смартфона получает возможность персонализировать внешний вид гаджета в зависимости от настроения, а также выразительно реагировать с его помощью в мессенджерах и социальных сетях.
Желающие могут докупать дополнительные наборы сменных элементов для еще большего разнообразия эмоций.