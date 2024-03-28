Pixel 9, 9 Pro и 9 Pro XL: Google представит сразу три флагманских смартфона осенью
Компания Google готовится к масштабному обновлению своей линейки смартфонов Pixel осенью этого года.
Если верить свежим утечкам, то на рынок выйдут сразу три новых флагманских модели — Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL.
Согласно полученным данным от известного инсайдера OnLeaks, родоначальником семейства станет базовая версия Pixel 9. Ее отличительными чертами послужат компактный корпус с плоским экраном 6.03 дюйма и двойная основная камера.
Модели Pixel 9 Pro и 9 Pro XL получат чуть более крупные изогнутые дисплеи диагональю 6.1 и 6.65 дюйма соответственно, а также тройные камеры на тыльной стороне.
Оба «профессиональных» смартфона будут оснащены продвинутой системой сканирования отпечатков пальцев.
В плане дизайна все три новинки унаследуют фирменную стилистику Google с массивным прямоугольным блоком камеры и боковым расположением кнопок управления. При этом корпуса получат более сглаженные углы и расцветки, напоминающие iPhone 15 и Galaxy S24.
Что касается «железа», то будущие Google Pixel 9, скорее всего, станут первыми смартфонами на базе фирменного процессора Tensor G4. Также инсайдеры прогнозируют наличие адаптивного сенсорного экрана и поддержку ускоренной беспроводной зарядки Qi2.
Остается только дождаться финального анонса всей линейки Pixel 9, который, по предварительной информации, запланирован на осень 2024 года.