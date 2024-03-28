Блогер разобрал складной Vivo X Fold 3

Vivo X Fold 3 по праву может называться одним из самых впечатляющих складных смартфонов на рынке.

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Этот аппарат не только обладает рекордно тонким корпусом среди раскладушек, но и отличается потрясающим внешним видом в сочетании с топовым «железом».

И если снаружи X Fold 3 выглядит очень симпатично, то новое видео с разборкой демонстрирует, что внутренности флагмана ничуть не уступают по красоте.

Несмотря на отсутствие пока в международной продаже, энтузиастам удалось во всех подробностях рассмотреть «начинку» новинки Vivo. Разборка показала, что инженеры бренда не пожалели сил, чтобы сделать устройство максимально элегантным и функциональным изнутри.

Фактически процесс разбора ничем не отличается от других складных моделей: после отключения питания и извлечения лотка для SIM-карты устройство полностью разбирается по частям.

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Но чем глубже идет разборка, тем больше восхищает филигранная инженерная работа, проделанная над Vivo X Fold 3.

Внутри смартфона можно обнаружить массивную медную пластину для отвода тепла, новейший сканер отпечатков пальцев на ультразвуке и материнскую плату двухъярусной компоновки. Камеры окружены пластиковым кожухом для защиты кабелей и дополнительных сенсоров.

В качестве «мозгов» используется топовый Snapdragon 8 Gen 3, оперативка поставляется Samsung, а большая парокамера обеспечивает эффективное охлаждение.

Но самое интересное — Vivo применила здесь меньшую по размеру парокамеру, чем в прошлом поколении, несмотря на более мощный процессор. Зато аккумулятор емкостью 5700 мАч выполнен по современной силиконовой технологии и разделен на две ячейки.