В смартфонах Google Pixel голосовой помощник ломает будильники

Владельцам смартфонов Google Pixel стоит быть осторожнее при использовании голосового помощника для управления будильниками.

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В фирменном Ассистенте обнаружен серьезный баг, который может привести к нежелательному удалению всех заведенных сигналов.

Проблема была вскрыта одним из пользователей Pixel 8 Pro после того, как он попытался отключить будильник на внешнем динамике через голосовую команду Ассистенту.

К его удивлению, на смартфоне бесследно исчезли более 50 установленных ранее сигналов — как активных, так и отключенных.

Дальнейшие проверки подтвердили, что достаточно произнести фразу «Отключи все будильники» в Ассистенте, чтобы стереть абсолютно все сигналы на устройствах линеек Pixel 7 и Pixel 8. Баг также присутствует на более старых моделях вроде Pixel 6 Pro, Pixel 4a и даже Pixel Fold.

Что интересно, на смартфонах сторонних производителей с установленным Google Ассистентом подобная проблема не наблюдается. Похоже, баг затрагивает исключительно фирменные устройства Google.