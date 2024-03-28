Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о возможности блокировки мессенджера Telegram на территории России.

Его слова передает SHOT.

«Нет, никаких планов таких в настоящий момент нет», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, собираются ли в стране ограничивать доступ к Telegram.

При этом представитель Кремля отметил, что основателю Telegram, предпринимателю Павлу Дурову стоит уделять мессенджеру больше внимания.

«Потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, (...) все больше становится инструментом в руках террористов», — объяснил он.

Ранее Песков предупредил об опасности нейросетей. По его словам, в руках недобросовестных пользователей и террористов нейросети могут стать грозным оружием.

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Перед этим представитель Кремля ответил на вопрос о возможности блокировки видеохостинга YouTube в России. Он заявил, что страна должна много работать, чтобы развить Rutube до уровня YouTube.