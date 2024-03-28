Эксперт рассказал об опасности телефона, купленного «с рук»

Покупка смартфона «с рук» несет в себе риски. Об этом заявил ведущий менеджер продукта RuStore Иван Шарков, передает агентство «Прайм».

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По словам эксперта, злоумышленники продают б/у смартфоны с вирусами, которые позволят получать данные новых владельцев. Есть вероятность, что приложения окажутся вредоносными программами, отметил он.

Шарков советует осуществлять сброс устройства до заводских настроек после покупки телефона у нелегалов.

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Он назвал и другие причины, по которым приобретать такой гаджет стоит с опаской. Так, по словам специалиста, он может быть украден и числиться в розыске. Кроме, того смартфон в действительности может быть подделкой.

Также недобросовестные продавцы зачастую предлагают телефон с неисправными функциями по полной цене, указал эксперт.

Ранее «Известия» сообщили, что в России побит квартальный рекорд по продажам смартфонов с 2018 года — в январе–марте этого года было реализовано 7,4 млн таких гаджетов.